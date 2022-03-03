На юге Петербурга летом запустят новый автобусный маршрут

Во Фрунзенском районе Петербурга с 15 июля запустят новый автобусный маршрут №282. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобус придет на замену маршрутке К-82. Маршрут следования будет несколько отличаться: он пройдет по Будапештской улице, далее до по проспекту Славы, Бухарестской улице и улице Димитрова. Изменения связаны с жилым кварталом на улице Дмитрова, жители которого теперь смогут добираться на автобусе до ближайшей станции метро.

На маршруте с 6 часов утра до 12 часов ночи будут курсировать составы вместительностью до 50 человек с интервалами 9-15 минут в будние дни и 12-16 в выходные.