В феврале комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге около 440 тысяч нарушений ПДД

В Петербурге за февраль комплексы фотовидеофиксации зафиксировали около 440 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Городского мониторингового центра.

Около 96% всех нарушений — это нарушения скоростного режима. Оставшиеся 4% — проезд на запрещающий сигнал светофора. Всего на сегодняшний день на городских улицах работают более 600 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения.

Также сообщается, что до конца 2022 года планируется установить еще 300 стационарных комплексов и оснастить ими во всех районах города 17 аварийно-опасных перекрёстков.