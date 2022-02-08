В Купчино из-за ДТП и неработающего светофора произошел транспортный коллапс

Во Фрунзенском районе Петербурга утро началось с транспортного коллапса из-за ДТП и неработающего светофора. Об этом 8 февраля сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла рано утром на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы из-за неработающего светофора.

Регулировкой дорожного движения занялась вагоновожатая, покинувшая трамвай, чтобы разгрузить создавшуюся пробку. В настоящий момент обстоятельства случившегося устанавливаются.