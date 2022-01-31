На южной части петербургской КАД замечен полыхающий автобус

В Петербурге вечером понедельника на внутреннем кольце юго-западной части КАД горел автобус. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Пожар полыхал не доезжая до Ропшинского шоссе на 91-м километре внутреннего кольца КАД. На место оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание к шести часам вечера.

Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал. На участке трассы образовалась пробка протяженностью 2 километра.