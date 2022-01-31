ППТ для строительства трамвайной линии Купчино-Славянка одобрен в Петербурге

Смольный одобрил проект планировки территории для строительства трамвайной линии в Петербурге, следующей по маршруту Купчино — Шушары — Славянка. Об этом 31 января сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что протяженность трамвайных рельсов может составить 21 километр. Маршрут соединит Московский, Фрунзенский и Пушкинский районы.
«Строительство предусмотрено генеральным планом города. Согласно утверждённому ППТ также предусмотрено строительство необходимых инженерных сооружений, трамвайного депо, остановочных павильонов, а также проездов в районе Балканской площади, Шушарской дороги и полосы отвода железной дороги», — отметили в Смольном.