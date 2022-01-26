На севере Петербурга весной запустят новый автобусный маршрут

В Приморском районе Петербурга с 1 апреля запустят новый автобусный маршрут №235. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новый автобус будет следовать от Земского переулка до Старой Деревни. Также он будет проезжать станции метро «Пионерская» и «Комендантский проспект».

Маршрут придет на смену упраздненной маршрутки К-55, а также свяжет разные части Приморского района.

С 1 апреля на маршрут выйдут 14 составов вместимостью до 50 человек. Автобусы будут двигаться с 5:30 до полуночи с интервалом 13-17 минут днем и 20-25 минут вечером.