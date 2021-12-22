Через 100 дней в Петербурге заработает новая модель транспортного обслуживания

Петербургу осталось ровно 100 дней до введения новой модели транспортного обслуживания. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Уже 1 апреля в Северной столице будет введен первый этап, предусматривающий изменения в транспортной сети города. На 97 маршрутов выйдут 864 новых современных автобусов. 24 из них будут следовать по новым «социальным» маршрутам.

Так, одним из новых маршрутов станет № 21 от станции метро «Чернышевская» до станции «Ладожская». Проходить он будет через Большеохтинский мост и проспект Шаумяна. Режим работы у автобусов будет с 6:00 до 24:00. В пиковые часы интервал движения составит 12 минут, в остальное время — 15-20.