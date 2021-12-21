Вечерние пробки в Петербурге достигли 9 баллов

В Петербурге вечером вторника на дорогах из-за ДТП и ремонтных работ образовались девятибалльные пробки. Об этом 21 декабря свидетельствуют данные «Яндекс.Пробок».
Серьезные заторы на дорогах возникли во всех районах Петербурга. Так, в центре «покраснел» Невский, Литейный, Владимирский, Лиговский проспекты. На Васильевском острове встали Малый, Средний и Большой проспекты, набережная реки Смоленки, Уральская улица, 8-я и 9-я линии. На Петроградской стороне Медиков, Чкаловский и Каменноостровский проспекты. В Московском районе транспорт встал на Типанова, Бассейной и Благодатной улицах, а также Московском проспекте. В Невском стоит проспект Большевиков, Народная и Ивановская улицы. В Красногвардейском улица Коммуны, Косыгина и Индустриальный проспекты.