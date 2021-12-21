В Петербурге запускают тестовую версию приложения «Парковки России»

Тестовая версия приложения «Парковки России», созданная на основе «Парковок Москвы», заработает в ближайшее время в Петербурге. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Пользователям приложения будет доступны несколько часов бесплатной парковки, а также карты «Подорожник». Работать в тестовом режиме приложение будет месяц, после чего станет доступным для всех желающих.

«Парковками Москвы пользуются более 125 тыс. авто с петербуржскими номерами, а москвичи часто выбирают северную столицу для поездок на машине. По поручению Мэра Москвы мы расширяем функционал нашего приложения, для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах, в нем можно будет оплачивать и парковки Петербурга. За время работы приложения мы получили и учли много идей пользователей, какие функции можно добавить, так другим городам не придётся тратить на это время и ресурсы», — рассказал руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.