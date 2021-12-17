На севере Петербурга перекроют два съезда с ЗСД

В приморском районе Петербурга из-за дорожных работ перекроют движение на двух съездах с ЗСД. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы».

В ночь на субботу с 1:00 до 4:00 будут поочередно перекрыты съезды на развязке Западного скоростного диаметра с Богатырским проспектом и Планерной улицей в северном направлении. Ограничения будут связаны с ремонтом наружного освещения.

«Объезд перекрываемых съездов возможен через открытые съезды данной развязки, так как перекрытие производится поочередно, и один из съездов в любом случае продолжает быть доступным для движения», — рассказали представители компании.