Плата за парковку в Петербурге может стать поминутной

В Петербурге плата за парковку в центре может стать поминутной. Об этом 17 декабря сообщает Neva.Today со ссылкой на главу городского Комитета по транспорту Кирилла Полякова.

Новую форму оплаты могут ввести уже с января 2022 года. При этом стоимость платной парковки в новом году не изменится.

С 1 декабря городские власти установили новую стоимость парковки. Сейчас она составляет 100 рублей в час. Несмотря на недавние изменения, с января в системе тарифов может появиться также поминутная оплата, что позволит автомобилистам значительно сэкономить.