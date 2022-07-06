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На севере Петербурга улучшится дорожная ситуация благодаря реконструкции Приморского шоссе

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© Фото: Baltphoto

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Реконструкция Приморского шоссе проходит в районе "Лахта Центра". Проект будет реализован в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Реконструкция будет проводиться в два этапа. Сначала проведут строительство улиц и внутриквартальных проездов у небоскреба, а также территорий, которые примыкают к Приморскому шоссе. Там уже появился участок дороги с круговым движением. Кроме того, построили две новые улицы, которые соединены отдельными проездами с Приморским шоссе. Вдоль них уже оборудовали велосипедную дорожку и тротуары.

На втором этапе реконструкции трассу собираются подключить к деловому кварталу "Лахта Центра". Сейчас также продолжают строительство ливневой канализации и наружного освещения.

Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, федеральная поддержка поможет ускорить реконструкцию и закончить строительство крупных объектов. Он отметил, что важно обеспечить транспортную и пешеходную доступность "Лахта Центра".

 

 

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