Петербуржцы оценили удобство пересадочного тарифа

Переход на новую транспортную систему обслуживания пассажиров продолжают в Петербурге. Она призвана убрать с улиц Северной столицы все коммерческие автобусы - их заменили социальными. Петербуржцы уже отмечают удобство новвоедения, например, пересадочного тарифа "60 минут". Как сообщает Neva.Today, тариф распространяется на пользователей карты "Подорожник" и действует в троллейбусах, трамвае и автобусе.

Пассажиры поделились своими мыслями о плюсах и минусах новой реформы в комментариях на странице Правительства Петербурга в социальной сети «Вконтакте».

"Льготникам сейчас определенно ездить удобнее будет. Мне понравился новый тариф "60 минут". Очень много получается проехать всего за 50 рублей", - пишет петербуржец.

"Проблем никаких не успытвала. И тариф очень удобный придумали. За 10 рублей как-то морально приятнее ездить", - пишет другая жительница города.

Напомним, что по пересадочному тарифу "60 минут" при оплате картой "Подорожник" составит 40 рублей, второй 10 рублей, а третья и последующие в течения часа будут бесплатны.Однако тариф сбрасывается, если пассажир оплатил проезд в маршрутке, электричке, метро или пригородном автобусе.