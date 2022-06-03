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Главные плюсы новой транспортной реформы в Петербурге назвали депутаты и эксперты

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге летом начался второй этап транспортной реформы с выходом на улицы города новых автобусов и закрытием маршруток. Как сообщает "МК в Питере", местные депутаты и эксперты поделились своим мнением по поводу нововведений.

Эксперт по транспортному развитию территорий Илья Резников рассказал, что работа частных маршруток выбивалась из общей системы городского транспорта. Не во всех принимались льготные проездные, поэтому горожане не стремились их покупать. Теперь же льготы действуют на всех социальных маршрутах. 

Также эту мысль поддержал депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Он считает, что пенсионеры, студенты и родители школьников теперь не будут беспокоиться о том, есть ли льготы в том или ином автобусе. Также он подчеркнул, то проезд можно оплатить с помощью банковской карты, QR-кода или проездного. Еще одним плюсом он назвал пересадочный тариф, помогающий значительно сэкономить.

По словам главы комиссии петербургского парламента по социальной политике и здравоохранению Александра Ржаненкова, важно, чтобы каждый пассажир имел одинаковые возможности для оплаты проезда. Он считает, что все предложенное в рамках новой модели транспортного обслуживания помогает сделать передвижение более удобным и комфортным.

Резников считает, что удобнее стали и сами маршруты. Он отметил, что изменения в них сделали не случайно, ведь раньше этим занимались частные перевозчики. Так, раньше маршрут зависел от желания больше заработать. Теперь же все основывается на комфорте пассажиров.

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