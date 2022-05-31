Почему в Петербурге отменяют маршрутки и как будет работать общественный транспорт

С 1 июня в Петербурге начинается второй этап транспортной реформы. Закроют 31 коммерческий и один социальный - их полностью заменят социальными автобусами. Город получит 20 новых маршрутов, 94 автобусных маршрута начнут работать по новым правилам, а у 12 автобусов поменяют трассы.

Как сообщает "МК в Питере", существование частных маршруток многие годы выбивалось из общей системы городского транспорта. По словам эксперта транспортного развития территорий Ильи Резникова, теперь ситуация поменяется и позитивно скажется на обладателях льгот.

Также он уточнил, что изменение маршрутов было сделано неслучайно. Старые прокладывали частники. Иногда их намерено делали длиннее ради большего заработка.

Резников считает, что транспортная реформа положила начало положительным переменам в жизни Петербурга. По словам Резникова, на этом не стоит останавливаться, ведь впереди еще много работы, которую стоит проделать в ближайшие годы.

С 15 июля стартует заключительный этап транспортной реформы. Еще 1244 автобуса на маршруты выйдут еще 1244 автобуса. Этого числа будет достаточно, чтобы полностью заместить маршрутки.





