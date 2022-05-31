Со 2 июня введут ограничениях движения в Центральном и Калининском районах

В Центральном и Калининском районах Петербурга со 2 июня временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

До 15 мая 2023 года ограничат движение машин по улице Зодчего Росси от площади Островского до площади Ломоносова. Там будут размещать временные ограждения для реставрации фасада здания.

Со 2 июня по 27 июля в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат движение по улице Комсомола от площади Ленина до Арсенальной улицы. Также со 2 июня п 7 июня из-за прокладки канализации перекроют часть улицы Жукова от Феодосийской улицы до дома № 9.

Более подробную информацию об ограничениях движения транспорта можно узнать на сайте ГАТИ.