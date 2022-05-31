С 1 июня петербургское метро перейдет на летний режим работы

В ночь на среду метро Петербурга перейдет на летний график работы. Об этом сообщат пресс-служба подземки.

С 1 июня во внепиковое время снизят интервал движения поездов. Они начнут ходить с незначительно увеличенным промежутком. Между тем останется прежней наполняемость в 170 человек на вагон. Напомним, что график работы метро меняют дважды в год, чтобы оптимизировать перевозки летом.

Отмечается, что в период отпусков, когда школьники и студенты уходят на летние каникулы, а горожане выезжают за грод, пассажиропоток в метро снижается.

Перед началом учебного год метро вернется к прежнему графику.