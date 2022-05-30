По набережной Волковки ограничат движение с 31 мая

По набережной Волковки от Мгинской улицы до Днепропетровской улицы ограничат движение с 31 мая по 27 июля. Там будут ремонтировать дорогу. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

С 23 мая по 8 июня из-за строительства водопровода также ограничили движение транспорта у дома №6 по Витебской Сортировочной улице.

Кроме того, новые ограничения появились и в Адмиралтейском районе. Движение закрыто по улице Глинки и по Театральной площади. Причиной стала реконструкция здания Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Ограничения движения будут действовать до 13 ноября.