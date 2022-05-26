В Петербурге общественный транспорт расширяется и переходит на метан

Петербургский транспорт продолжают развивать. Так, все больше автобусов продолжают переводить на экологичное топливо. По словам губернатора города Александра Беглова, это будет значительной экономией для городского бюджета. Теперь сжиженный газ для заправки автобусов будет поставлять компания "Газпром". Об этом сообщает администрация города.

Также город поддерживает горожан, которые переходят на газомоторное топливо - владельцев авто на метане на пять лет освобождают от транспортного налога. Также автомобилисты значительно экономят благодаря разнице в цене газа и бензина. Всего за три месяца они сберегли более 350 млн рублей.

Кроме того, до 15 ноября холдинг "Волгабас Групп" поставит в Петербург 35 автобусов особо большого класса. Компания победила в аукционе "Пассажиравтотранса" и впервые доставит в город партию двухсекционных автобусов в лазурном цвете. Такие автобусы будут вмещать в себя до 170 человек и приспособлены для маломобильных пассажиров. В транспорте есть климатическая система, а также там можно по пути зарядить гаджет через usb-разъемы.