Еще два съезда перекроют на развязке КАД с Колтушским шоссе

Полностью перекроют съезды на развязке Кольцевой автодороги Петербурга с Колтушским шоссе. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В ночи на 19 и на 22 мая в связи с работами по устранению колейности покрытия будет полнстью перекрыт для движения съезд с внутреннего кольца в Ленобласть на Колтушское шочче и съезд из области с Колтушского шоссе на внутреннее кольцо КАД.

Чтобы избежать заторов работы с полным перекрытием движения будут проводить в ночное время. Работы будут проводить с 20:00 до 10:00, когда наступают часы минимальной интенсивности дорожного движения. Водителям принесли извинения за временные неудобства.