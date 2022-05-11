От Камышовой до Планерной в Петербурге проведут новую дорогу

Строительство участка Яхтенной улицы утвердили на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Новая дорога будет проходить от улицы Камышевой до Планерной.

По словам градоначальника, продолжение Яхтенной улицы важно для улучшения транспортной ситуации в Приморском районе. Сейчас большие пробки скапливаются на Камышовой и Планерной улицах, а также на Богатырском проспекте. Беглов считает, что новая дорога разгрузит их и позволит создать единуюмагистраль от Мебельной улицы до Коломяг. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Новый участок будет длинной 630 метров. На четырехполосной магистрали будут остановки общественного транспорта, велодорожки и тротуары. Губернатор также отметил, что там нужно создать удобные пешеходные переходы и организовать достаточно парковочных мест.