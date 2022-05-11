За зиму на М-11 собрали в 4 раза больше снега

В этот зимний сезон уборочная техника, которая расчищала от снега участок скоростной трассы М-11 "Нева" от Петербурга до Великого Новгорода, ежедневно проходила расстояние. Оно было равно пяти поездкам до Москвы и обратно.

С 546-й по 684-й километр за весь сезон вывезли 53 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба "Магистрали двух столиц". Это количество снега в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Для вывоза потребовалась 2,5 тысячи рейсов самосвалов. Снег складировали на четырех площадках, которые расположены вдоль трассы. У этих площадок асфальтобетонное покрытие и оборудованы локальными очистными сооружениями.

На борьбу с гололедом ушло больше сил и средств. За минувшую зиму на обработку проезжей части потратили на восем ьпроцентов больше противогололедных материалов, чем год назад.