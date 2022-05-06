Участки Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова закроют для движения судов на 9 мая

Несколько участков водных путей закроют для движения маломерных судов 9 мая с 14:00 до 18:00. Ограничение будут вводить в связи с проведением торжественных мероприятий по случаю 77-й годовщины Победы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Суда не смогут пройти под Аничковым мостом, под Казанским мостом и Зеленым мостом.

Ранее стало известно об ограничении движения транспорта на время подготовки и проведения "Бессмертнго полка". По Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста с 07:00 до 18:00 будет полностью перекрыто, а с 08:00 до 18:00 для транспорта закроют Невский проспект.