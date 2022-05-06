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Общественный транспорт стал доступнее для маломобильных петербуржцев

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© Фото: Baltphoto

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На петербургском пассажирском транспорте стали больше уделять внимание созданию доступной среды для маломобильных пассажиров. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Например, вагоны метро, трамваи, троллейбусы и городские автобусы оборудовали автоинформаторами и световыми табло с "бегущей строкой", отображающими название следующей остановки. Такими устройствами в рамках программы "Говорящий город" оснастили 82 вестибюля подземки, 713 троллейбусов, 700 трамваев и 757 автобусов.

Также для слабовидящих пешеходов проводят работы по оборудованию городских светофоров устройствами звукового и голосового сопровождения. Сейчас 1055 из 1752 светофоров дублируют сигналы речевыми сообщениями. Также на вновь создаваемые светофорные объекты устанавливают устройства звуковой сигнализации.

Кроме того, постоянно увеличивают долю низкопольного общественного транспорта. Требования по наличию в подвижном составе низкого уровня поля, звукового и визуального служебного информирования, мест перевозки для колясочников включены в государственные контракты с частными перевозчиками.

На сегодняшний день все автобусы Пассажиравтотранса оборудованы низким полом и специальным пандусом для посадки пассажиров-колясочников. 

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