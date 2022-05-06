За апрель дорожные камеры Петербурга засекли 850 тысяч нарушений ПДД

Каждый месяц в Петербурге растет число нарушений ПДД, зафиксированных камерами на дорогах. В апреле этого года их было 850 тысяч, что на полторы сотни тысяч больше, чем в марте, и на 500 тысяч больше, чем в январе.

Среди нарушений ПДД подавляющее большинство относится на превышение скорости. За апрель их было 703 тысячи. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи. Однако в процентном соотношении их доля снижается. В январе и феврале они составляли около 96% от общего числа, а в марте уже 89%. В апреле же их было 83%.

Второе место по количеству нарушений занимает езда или остановка на полосе, которая предназначена для общественного транспорта. Всего таких случаев было 76 тысяч. С марта их доля выросла на два процента. Тройку лидеров замыкает проезд на красный свет. Таких нарушений в апреле было 71 тысяча.