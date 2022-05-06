В Кронштадте на День Победы перекроют движение

В связи с проведением праздничных мероприяий, посвященных 77-й годовщине Победы в ВОВ, в Кронштадте введут временные ограничения движения. Для автомобилистов станет недоступен ряд улиц города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, 9 мая с 08:30 до 11:00 закроют для проезда проспект Ленина на участке от улицы Мартынова до Советской улицы. Кроме того, водители не смогут проехать по Советской улице от проспекта Ленина до улицы Рошаля.

Почти весь день, с 08:30 до 23:00 перекроют проезд по Коммунистической улице вдоль Якорной площадию

Напомним, что празднования будут проходить и в других пригородных районах Петербурга.