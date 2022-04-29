Стал известен график работы метро Петербурга на 9 мая

График работы метро на 9 мая опубликовал комитет по транспорту Петербурга. Перевозки организуют по действующему графику будних дней, но поменяется работы центральных станций во время проведения "Бессмертного полка" и массовых мероприятий.

Станция метро "Адмиралтейская" будет работать лишь на выход с 08№0 до 11:30 и с 19:00 до 21:00. Также только на выход будут работать «Площадь Александра Невского 1» и «Площадь Александра Невского 2» с 14:00 до 15:30. Вестибюль 1 станции "Площадь Восстания" также будет работать на выход с 14:30 до 15:30, а второй вестибюль этой же станции будет открыт и на вход, и на выход. В комитете по транспорту уточнили, что при необходимости график работы будут оперативно менять.

Станцию "Маяковская" закроют на вход и выход пассажиров. Также будут закрыты пересадки с этой станции.

На вход и выход с оперативным регулированием будет работать на вход и выход станция "Гостиный двор".