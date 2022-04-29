С 1 мая на «Первом туристическом» маршруте ретротрамваев запустят вечерний рейс

На "Первом туристическом" маршруте ретротрамвая в Петербурге запустят дополнительный вечерний рейс. Так, туристический травмвай будет каждый день совершать четыре рейса. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На трамвае жители и гости Петербурга смогут проехать через шесть мостов и посмотреть на более 500 городских достопримечательностей.

Маршрут начинается от ворот Василеостровского трамвайного парка и идет через Петроградскую сторону, около Финляндского вокзала, через Литейный мост до Цирка на Фонтанке. Обратно он будет идти по Садовой улице и Троицкий мост.

Билеты на ретротрамвай можно купить по ссылке.