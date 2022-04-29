В ночь на 2 мая в Петербурге не будут разводить мосты

1 и 2 мая в Петербурге не будут разводить мосты в связи с праздником весны и труда. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мостотрест".

Также 1 мая с 11 часов утра до 21:00 в начале каждого часа динамики на мостах будут транслировать поздравление и классические произведения Глинки, Чайковского, Шостаковича, Римского-Корсакова. Трансляцию можно будет послушать на Дворцовом мосту, Таврическом саду, на Дворцовой, Университетской и Адмиралтейской набережных.

Отмечается, что разводку мостов не будут производить в связи с постановлением правительства города. Если появятся изменения в графике разводки предприятие будет сообщать об этом петербуржцам на своем сайте.