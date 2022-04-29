На юго-востоке КАД образовалась пробка длиной в 10 км

На юго-восточном участке Кольцевой автодороги образовалось аномальная пробка сегодня утром, 29 апреля.

По данным "Яндекс.Карт", затор образовался на внешнем кольце КАД от развязвки с Софийской улицей до реки Оккервиль на более чем 10 километров. На внутреннем кольце на подъезде к развязке с Октябрьской набережной произошло сразу два ДТП. Кроме того, на участке проводятся сразу несколько дорожных работ.

По городу интенсивность пробок на 10:30 оценивается в 4 балла. Самые сильные заторы образовались на Московском шоссе, Софийской улице, Свердловской набережной, на проспекте Энгельса и в районе площади Восстания.

Ранее "МК в Питере" писал о том, что за громкую езду мотогонщикам грозит штраф 500 рублей.