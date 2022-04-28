Петербургские водители заявили о сбое "зеленой волны"

На сбои в работе "зеленой волны" на дорогах стали жаловаться водители Петербурга. Они вынуждены "собирать светофоры" вместо движения на "зеленый" без остановок. Об этом сообщает Neva.Today.

"Зеленая волна" является автоматической системой регулирования, обеспечивающей движение транспорта за счет последовательного включения "зеленого" на перекрестках. Однако водители начали жаловаться на работу системы, в частности, по Московскому и Старо-Невскому проспектам, где при начале движения на "зеленый" на следующем проспекте приходится останавливаться на "красный".

В Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) заявили, что в ходе транспортного обследования установлено, что координация по Московскому и Старо-Невскому проспектам работает в штатном режиме. Также в дирекции отметили, что Московский проспект - магистраль по которой до Пулково и обратно ездят лица, подлежащие государственной охране. При их появлении на дороге могут быть сдвиги в "зеленой волне".