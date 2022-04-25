В понедельник на дорогах Петербурга аномальные пробки

На улицах Петербурга образовались семибалльные пробки в понедельник, 25 апреля. Это следует из данных Яндекс.Карт.

Из-за осадков на дорогах появились сильные заторы. Преимущественно пробки коснулись восточной и северной части города. Однако постепенно они стекаются в центр.

За одно утро произошло более 10 дорожно-транспортных происшествий, которые сильно влияют на дорожную ситуацию. Все аварии равномерно распределились по всему городу. Из-за этого на проспекте Стачек и Краснопутиловской улице в сторону Комсомольской площади. Более четырех километров достигает затор в обоих случаях.

Также осложнена ситуация в Петроградском и Василеостровском районе. Пробками загружены мост Бетанкура и Тучков мост, как и прилегающим к ним улицы.

Ранее ALLNW писал о том, что в центре Петербурга перекроют движение из-за репетиции парада ко Дню Победы.