На майские из Петербурга по России направят дополнительные поезда

Дополнительные поезда на время майских праздничных выходных по популярным направлениям Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Между Петербургом и Казанью, Великими Луками, Белгородом и Москвой увеличат число составов. Дополнительные поезда будут ходить между городом на Неве и столицей, а также Великим Новгородом.

С 29 апреля на 10 мая уже обновлен расписание. Купить билеты на дополнительные поезда можно на сайте РЖД, в мобильном приложении или кассах на железнодорожных вокзалах.