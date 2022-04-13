У развязки с проспектом Культуры перекроют две полосы на КАД

Чуть больше недели на севере Петербурга сузят участок внешнего кольца КАД. Там собираются устранить колейность покрытия проезжей части. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке с 29-го по 27-й километр внешнего кольца КАД, в районе развязки с проспектом Культуры, с 25 апреля по 3 мая перекроют первую и вторую полосы движения. При этом на третьей полосе будет ограничена скорость до 50 километров в час. Всего на данном участке три полосы.

Работы на КАД будет проводить ООО "Техносфера Инжиниринг". Рабочие будут заниматься устранением колеи на переходно-скоростной и первой полосах. Из-за погодных условий могут скорректировать сроки работ.

Также с 22 по 30 апреля также для устранения колейности будут перекрывать две полосы КАД на внутреннем кольце между проспектом Культуры и Мурино.