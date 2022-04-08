На петербургской дамбе зафиксировали более 13 тыс. нарушений скоростного режима

На дамбе в Петербурге за два месяца 2022 года зафиксировали более 13 тысяч нарушений. Об этом сообщает пресс-служба дирекции КЗС.

При разрешенной скорости в 110 км/ч один из водителей разогнался на дамбе до 236 км/ч. Это нарушение зафиксипрвали камеры контроля скорости. Сейчас за скоростью водителей следят на четырех участках дамбы.

В дирекции КЗС отмечается, что повышение скоростного режима является одной из самых частых причин ДТП на САД КЗС.

Напомним, что в марте комплексы фотофиксаций засняли более 700 тыс. нарушений ПДД.