В марте в Петербурге комплексы фиксации зафиксировали более 700 тысяч нарушений ПДД

Более 700 тысяч нарушений ПДД в марте зафиксировали дорожные камеры Петербурга. Это почти на три сотни больше, чем в прошлом месяце. В списке самых частых нарушений при этом произошли изменения.

За первый месяц весны этого года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали 720 тысяч нарушений ПДД на дорогах города. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи. Большинство из них (638 тысяч или 89%) составили превышения скорости. 53 тысячи нарушений и 7% составили движение или остановка на выделенной полосе, а еще 29 тысяч и 4% составили проезд на красный, в том числе выезд за стоп-линию. В первые два месяца года 96% зафиксированных камерами нарушений пришлось на превышение скорости и оставшиеся 4% - на красный.