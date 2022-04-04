В Комтрансе рассказали об удобстве проездного на 90 минут

В Комитете по транспорту рассказали об удобстве проездного билета на 90 минут. В ведомстве уточнили, что проездной прекрасно подойдет для тех, кто хочет совершить одну поездку на метро и безлимитное количество поездок на любом наземном транспорте в течение 90 минут. С 2017 года данный билет завоевал сердца петербуржцев.

Проездной действителен в течение 180 дней с записи электронного носителя, отсчет времени начинается с момента первой оплаты, а после 90 минут с момента первой оплаты билет будет действовать до окончания поездки. В случае пересадки в другое транспортное средство или метро активируется другой билет на 90 минут.

Стоимость проездного составляет 72 рубля, когда одна поездка в наземном транспорте и метро 60 и 65 рублей соответственно. Отмечается, что на карту одновременно можно записать до 30 билетов на 90 минут.