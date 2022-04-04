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С 4 по 8 апреля в Петербурге разведут восемь мостов

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© Фото: Baltphoto

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Перед началом навигации петербургские мосты ждет последняя неделя технологических разводок. Специалисты проверят работу восьми мостов с 4 по 8 апреля, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест".

Так, в ночь с 4 на 5 апреля с 02:00 до 05:45 разведут Володарский мост, с 02:00 до 05:00 Большеохтинский мост, а с 01:20 до 04:50 Троицкий мост. Также в ночь с 5 на 6 апреля разведут Литейный мост с 01:40 до 04:45, Тучков мост с 02:00 до 04:55, Благовещенский мост с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00.

Также последний мост разведут и с 6 на 7 апреля в то же время, а в ночь с 7 на 8 апреля разведут Кантемировский мост с 01:30 до 04:30. Специалисты проводят профилактическое обслуживание переправ, а также проверят готовность разводных пролетов. Напомним, что 10 апреля начнется сезон навигации на Малой Неве и Неве.

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