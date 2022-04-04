В комитете по транспорту рассказали о новых автобусах, ценах и тарифах в рамках транспортной модели

С 1 апреля в Петербурга начала работать новая модель транспортного обслуживания пассажиров. Подробности сообщает ALLNW со ссылкой на комитет по транспорту.

864 социальных автобуса вышли на 97 городских маршрута. Эти автобусы заменили часть работающих маршруток. При этом низкопольный транспорт работает на природном газе. Пассажиры могут оплатить проезд всеми видами электронных проездных, в том числе льготными, школьными и студенческими, банковской картой или разовыми QR-билетом. Такой билет можно приобрести в кассе метро и киосках "Организатора перевозок". Также планируется расширить сеть продаж таких билетов.

Также начал работу пересадочный тариф "60 минут" на билете "Подорожник". Его можно использовать на 97 новых маршрутах. При оплате проезда в наземном транспорте стоимость поездки составит 40 рублей, вторая обойдется в 10 рублей, а третья и последующие будут бесплатными.

Отмечается, что в новых автобусах нет кондукторов, а водитель не продает билеты. За оплатой проезда будут следить контролеры-ревизоры. "Зайцам" придется заплатить штраф в 500 рублей, а скоро сумма штрафа может увеличиться до 2,5 тысяч рублей.

Кроме того, в городе появились 24 новых маршрута, а 19-ти старых поменялась трасса, несколько закрылись.