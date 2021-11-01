Петербургские безмасочники останавливают автобусы

В Петербурге с прошлой недели усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на «Пассажиравтотранс», если пассажир отказывается надевать маску, автобус останавливается. При этом движение не возобновляется до тех пор, пока в салоне есть хоть один безмасочник.

В «Пассажиравтотрансе» подчеркнули, что такое в Петербурге происходит нечасто. Большинство пассажиров относятся к требованию контролера надеть маску с пониманием, поэтому задержки движения на автобусных маршрутах минимальны. Отмечается, что надевать маску пассажир обязан уже на остановочном пункте до входа в салон автобуса.