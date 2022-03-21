Издательства освободят от оплаты стендов на Книжном салоне в Петербурге

В рамках Международного книжного салона, который пройдет на Дворцовой площади, издательствам разрешат разместить свои стенды без оплаты. Вице-губернатор Борис Пиотровский пояснил, что из программы фестиваля уберут праздничные приемы. Сэкономленные таким образом средства позволят обеспечить бесплатное участие издателей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Бесплатно посетить Книжный салон, как и прежде, смогут все петербуржцы и туристы. Его программой за несколько дней предусмотрено более двухсот мероприятий. На Дворцовой площади пройдут выставки и круглые столы, а писатели представят свои новые произведения.