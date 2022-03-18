Ледяные «кораллы» выросли на берегу Финского залива

Лед необычной формы заметили у Финского залива. Эффектными снимками поделилась фотограф Дарина Соболь в Telegram-канале.
Фотографии сделан на пляже Финского залива на рассвете 18 марта. Солнечные лучи освещают небольшие столбики, образованные весенним льдом.
Отдельными кадры посвящены так называемым ледяным «кораллам». Ледяные кристаллы приняли форму, которую фотограф назвала «плюшево-коралловой».
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о северном сиянии, которое ценители наблюдали прямо в черте города. Свечение, в частности, было хорошо видно с Васильевского острова.