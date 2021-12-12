В Петербурге стали реже угонять автомобили

В Петербурге зафиксировано рекордное снижение числа угонов автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за прошедшие три года оно сократилось более, чем в четыре раза.

Отмечается, что именно угоны автомобилей долгое время были «болевой точкой» петербургской полиции. Однако, ситуация стремительно меняется к лучшему. С начала года у петербуржцев угнали 849 автомобилей. За 2020 год эта цифра была почти в два раза больше.

В Петербурге в настоящее время раскрывают каждый пятый угон. Этот показатель тоже существенно улучшился. Десять лет назад нераскрытыми оставались 96 из 100 автоугонов.

С начала года в городе задержали 17 банд автоугонщиков, а также 39 похитителей-одиночек.