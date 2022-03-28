В Петербурге от строительных лесов освобождают Смольный собор

В Центральном районе Петербурга от строительных лесов освобождают Смольный собор. Об этом 28 марта сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Отмечается, что стоимость реставрационных работ составила 39,9 миллионов рублей. Специалисты восстанавливали отделку, декоративную лепнину и металлические оконные заполнения барабана центрального купола. Официально работы завершатся в мае этого года.