В Ленинградском зоопарке проснулись сурки

В Петроградском районе Петербурга на территории Ленинградского зоопарка после спячки пробудились сурки. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Сурки по имени Ижорик и Августина вылезли из своего зимнего домика, чтобы встретить весну. Спасли животные долго — целых четыре месяца. Из за этого парочка заметно исхудала, но уже старательно набирают вес, поедая свежие овощи, фрукты и пшенную кашу.

Посетители зоопарка уже могут понаблюдать за пушистыми зверьками.