На юге Петербурга заменили девять метров аварийного трубопровода

Во Фрунзенском районе Петербурга специалисты заменили девять метров аварийного трубопровода. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосети».

Рано утром у дома №44 лопнула труба горячего водоснабжения. На место оперативно выехали ремонтные службы, которым уже к вечеру удалось заменить девять метров аварийной трубы.

Специалистами была проведена диагностика, после чего обновленный участок трубы был подключен к тепловой сети. Отмечается, что горячая вода и отопление в соседних домах не отключалось.