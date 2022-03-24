В Петербурге отменяют ограничения по заполняемости кинотеатров

Петербургским театрам и кинотеатрам больше не нужно ограничивать заполняемость залов. Об этом 24 марта сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов.

«Эпидемиологическая обстановка позволила мне внести долгожданные изменения в 121-е постановление. Культура продолжала развиваться и наполнять город жизнеутверждающей энергией на Неве даже в самые трудные минуты. Пусть это будет подарком для всех нас ко Дню работника культуры», — проинформировал своих подписчиков глава города.

Также Беглов отметил, что в городе растет количество мероприятий, которые можно проводить без согласования до 300 человек, а условия о пятидесятипроцентной заполняемости речных трамвайчиков более не актуальны.