В Петербурге повторно выставили на торги здания бывшего военного завода в Кронштадте

В Кронштадском районе Петербурга со скидкой 50 процентов повторно выставили на торги здания бывшего военного завода в Кронштадте. Об этом 24 марта сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Впервые завод, на территории которого в начале XIX века находился Пушечный двор, был выставлен на торги в октябре 2021 года. Тогда его стоимость составляла 480 миллионов рублей, однако покупатель не нашелся. Теперь объект хотят продать с 50-процентной скидкой (250 миллионов рублей).

В комплекс входят семь корпусов общей площадью в 13,8 тысячи квадратных метров и участок земли площадью в три гектара. Принять участие в конкурсе можно до 11 мая 2022 года.