В Петергофе построят новый образовательный комплекс за счет федеральных средств

На строительство в Петергофе нового образовательного комплекса на 1 525 мест привлекут средства из федерального бюджета. Об этом 24 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Комплекс будет представлять из себя школу на 1 125 мест и два детских сада на 180 и 220 детей. Выделяемые федеральным бюджетом средства также пойдут на ежемесячное вознаграждение классных руководителей государственных колледжей. Так, в 2022 году премию в размере 5 тысяч рублей получат 2 920 человек, среди которых есть сотрудники, работающие с ограниченными возможностями лицами.

В программе учтена и модернизация уже имеющихся школ. В 2023 году приступят к капитальному ремонту школы №425 имени академика Капицы в Кронштадтском районе.

«Петербургская школа – лучшая в России. В ее развитие сегодня вкладываются средства не только городского, но и федерального бюджета», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, подписывая соответсвующее постановление.

Глава города также отметил, что возведение и модернизация школ, а также поддержка их сотрудников является для города одним из приоритетных направлений.