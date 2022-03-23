Горожанам рассказали, каких животных можно встретить в Ленобласти

Жителям Петербурга и пригородов рассказали, каких животных можно встретить в лесах Ленинградской области. Об этом 23 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на кандидата биологических наук Павла Глазкова.

Биолог установил в лесу Всеволожского района Ленобласти видео-ловушку для наблюдения за барсуками в естественной среде обитания, однако животные так и не появились. Зато установленная на дереве камера засняла множество других обитателей лесной чащи. Так, на записи появилась лиса и диких кабанов, разгуливающих в поисках съестного.